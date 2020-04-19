كوريا الشمالية تنفي إرسال رسالة لترامب

نفت كوريا الشمالية اليوم الأحد، وجود أي مراسلات مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أقل من يوم من إعلان ترامب عن استلامه "رسالة لطيفة" من الزعيم كيم يونج -أون.

وأدلى ترامب بتصريح، أمس السبت، خلال حديثه اليومي عن تطورات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قال فيه "استلمت رسالة لطيفة من كيم يونج أون"، مؤكدا على أن علاقته مع الزعيم الشمالي ما زالت جيدة.

وقال رئيس قسم الأخبار الأجنبية بوزارة الخارجية الشمالية،: "ربما يشير للخطابات الشخصية المتبادلة في الماضي، لا نعلم بالضبط، ولكن لم يجرى إرسال أي خطاب مؤخرا للرئيس الأمريكي من قبل القيادة العليا لكوريا الشمالية".

مسؤول كوري شمالي: العلاقة بين القائدين لا يجب أن يساء استخدامها لأغراض أنانية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المسؤول قوله "نحن على وشك بحث ما إذا كانت القيادة الأمريكية تسعى لأي شيء فيما يتعلق بنشر هذه القصة غير المؤكدة للإعلام".

وحذر المسؤول كذلك من الحديث باستخفاف عن العلاقة بين القائدين قائلا: "العلاقة بين القائدين لا يجب أن يساء استخدامها لأغراض أنانية".

وكانت الدولتان قد فشلتا في تحقيق تقدم يُذكر فيما يتعلق بمفاوضاتهما النووية منذ انهيار القمة الأخيرة التي جمعت دونالد ترامب وكيم يونج -أون في فبراير العام الماضي.