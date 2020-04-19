الاعتداء على سائق سيارة نقل جنازة رئيس حزب تركيا المتوفي بسبب كورونا

أثناء نقل جنازة رئيس حيدر باش الرئيس العام لحزب تركيا المستقلة، الذي فقد حياته بسبب إصابتة بفيروس كورونا، قطع بعض الأشخاص الطريق أمام سيارة نقل الموتى واعتدوا بالضرب على السائق.

وجرى نقل رئيس حزب تركيا المستقلة حيدر باش، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة أكشابات لتلقي العلاج من فيروس كورونا بعد إصابتة و8 أشخاص من عائلته بفيروس كورونا، وتلقى باش العلاج في مدينة طرابزون مسقط رأسة لمدة أربعة أيام.

ثم جرى نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى كانوني التعليمي، حيث كان بحاجة إلى دعم الجهاز التنفسي، ليفقد حياته يوم 14 أبريل، على الرغم من جميع تدخلات الأطباء، بينما جرى وضع حي ساريتاش في أكشابات، حيث يقيم حيدر وعائلته، تحت الحجر الصحي كجزء من تدابير مكافحة فيروس كورونا.

أقيم مراسم الجنازة بعد الظهر في منطقة المعرض الساحلي في ييني محله، بمنطقة أورتاهيسار، وبينما أحاطت فرق الشرطة بمنطقة مراسم الجنازة بالحواجز.

وفيما يتعلق باعتراض سيارة الجنازة والإعتداء بالضرب على السائق، فقد تقدمت بلدية مدينة طرابزون، بشكوى بشأن لما حدث وبناء على تلك الشكوى، جرى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في طرابزون، كجزء من التحقيق أخذت فرق الشرطة سجلات الكاميرات الأمنية في المنطقة المحيطة وبدأت في العمل لتحديد الأشخاص المعنيين.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/haydar-basin-cenazesinde-belediye-personeli-darbedildi-275741h.htm