تركيا.. ارتفاع حالات الإصابة بحي عمر تاش الذي أخفى عمدته وجود إصابات

بعد أن قام عمدة حي عمر تاش الواصل ببلدية باش كالا بمحافظة فان التركية، بإخفاء وجود حالات الإصابة بفيروس كورونا ليتم إقالتة من منصبة بعد ذلك، ارتفع عدد الحالات الذى كان 22 إصابة ليصل إلى 44 حالة إصابة، بينما تستمر فرق الصحة فى أعمالها بالحي.

كان الحي وضعه تحت الحجر الصحي بعد وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لشخص كان قادما من إسطنبول للحي في السابع من أبريل الجاري.

لتكتشف فرق الصحة، أنه كان هناك أخرين قدموا من إسطنبول مع ذلك الشخص المصاب، ولكن عمدة الحي ميكايل دومان طلب منهم عدم تقديم أي معلومات لفرق الصحة حتى يجرى رفع الحجر الصحي عن الحي.

لتكتشف فرق الصحة وجود إصابات جديدة بين أهالي الحي اللذين يبلغ عددهم 900 شخص، ليبلغ عدد الإصابات 40 شخصا.

https://www.birgun.net/haber/muhtarin-aciga-alindigi-mahallede-vaka-sayisi-44-e-yukseldi-297262