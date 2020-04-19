الصحة اليمنية تنفي تسجيل أي حالة إصابة بكورونا في عدن

نفی وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية، المتحدث الرسمي للجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الدكتور علي الوليدي، تسجيل أي حالة مصابة بالوباء في محافظة عدن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال الوليدي في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن غرفة عمليات طوارئ الصحة تلقت بلاغا عن وجود حالة يشتبه بأنها مصابة بكورونا المستجد، وجرى في الحال تكليف فريق من الاستجابة السريعة للنزول للحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحري حولها وأخذ العينات المخبرية لها وفقا والبروتكولات المعتمدة ودليل منظمة الصحة العالمية.

وكانت السلطات الأمنية في عدد من المحافظات اليمنية، اتخذت فبي وقت سابق، إجراءات احترازية مشددة، عقب تسجيل أول حالة إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في محافظة حضر موت شرق البلاد.

وأُغلقت محافظتي المهرة وشبوة المحاذيتين لحضرموت كل المنافذ بينهما، سعيا لمحاصرة كورونا ومنع انتشاره، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.