الاختيار.. أسطورة الوطنية التي لا "تُنسي"

أحداث حقيقية وقصة واقعية راقب الجمهور تفاصيلها عن قُرب، بطل حقيقى وقف كالأسد الذى يحافظ على عرينه أمام العدو، حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى تصدى للهجوم الإرهابى فى سيناء، واستشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017، ليقرر المخرج بيتر ميمى أن يحول تلك الأحداث إلى عمل تليفزيونى يحمل اسم «الاختيار»، قام بتأليفه باهر دويدار، وبطولة النجم أمير كرارة، الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد منسى، ويتناول المسلسل جزءاً من حياته الشخصية ومدى تفانيه فى حياته العسكرية والمهنية، ومواقفه المؤثرة فى ردع الإرهابيين وكف أذاهم عن وطننا، إلى أن استشهد على أيديهم أثناء التصدى لهجومهم، مع سرد تفاصيل شخصية الإرهابى هشام عشماوى، الذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضى، ويمثل الخصم الآخر فى الأحداث، الذى نفُذ فيه حكم الإعدام شنقاً مؤخراً.

ويعتبر مسلسل «الاختيار» هو التعاون الرابع بين أمير كرارة والمؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى، والعمل من إنتاج تامر مرسى شركة «سينرجى» وإشراف عام حسام شوقى، ومنتج فنى فتحى إسماعيل، ومدير التصوير حسين عسر، الذى كان تعاون مع الفنان أمير كرارة فى عدد من الأعمال مثل الجزءين الثانى والثالث من مسلسل «كلبش» وفيلمى «كازابلانكا وحرب كرموز»، كما يقوم بالإشراف الفنى والديكور أحمد فايز، والتأليف الموسيقى لـ«تامر كروان»، الذى كان قد ألف الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات التى عرضت بشهر رمضان فى الأعوام السابقة، وقامت بتصميم ملابس المسلسل ملك ذو الفقار، والمونتاج أحمد حمدى ومخرج منفذ خيرى سالم، وتم تصوير العديد من مشاهد المسلسل فى صحراء برقاش بمحافظة الجيزة.

ويشارك فى بطولة مسلسل «الاختيار» أحمد العوضى، معتز هشام، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق وإسلام حافظ، كما يظهر خلال أحداث المسلسل عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، شريف منير، عمرو سعد، محمد رجب، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز.

ومن جانبها قالت الفنانة دينا فؤاد، «أقدم فى مسلسل الاختيار دور «نسرين عشماوى» زوجة الإرهابى هشام عشماوى، الذى يقوم بدوره أحمد العوضى، وأضافت: «الدور صعب للغاية فى توصيله للمشاهد، لأننى أردت أن يصل له الدور بكل احترافية دون التجويد فى أحد المشاهد وأكون طبيعية»، واستكملت «دينا» حديثها عن صعوبة الدور: «ليست فى المشاهد ولكن فى نقل السيناريو كما هو مكتوب دون تجويد، لأن أى تجويد من الممكن أن يحرف فى الشخصية»، وأوضحت دينا لـ«الوطن»، أنها لا يمكن أن توصل أبعاداً غير المكتوبة على الورق، وأن فريق المسلسل كان شديد الإصرار على نقل العمل بمصداقية شديدة.

وعن الانتقادات التى وجهت لها بخصوص تصدير صورة غير حقيقية عن النقاب وربطه بالإرهاب، قالت إنها لم تربط أى شىء ببعضه، ولكن «نسرين العشماوى» مُنتقبة والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%، وقالت دينا فؤاد إن الشركة المنتجة للمسلسل لم تبخل بشىء على المسلسل لكنها قامت بتقديم كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف، كما سوف يراه المشاهد فى رمضان ويحكم عليه بنفسه.

دينا فؤاد: لدينا إصرار على نقل العمل بمصداقية.. والشركة المنتجة وفرت كل الإمكانيات

وأكدت «دينا» أنها تشعر بارتياح فى العمل، وأنها تتمنى النجاح فى العمل الذى يعد توثيقاً لبطولة من بطولات الجيش المصرى العظيم الذى يضحى من أجل أبناء الوطن يوماً وراء الآخر.

ويشارك فى مسلسل «الاختيار» الفنان إسلام حافظ، الذى أكد لـ«الوطن» أن تجربة المسلسل تعتبر جديدة ومختلفة، ولا يعتقد بأنه سيوجد عمل يشبهه، فهو عمل درامى ضخم يجسد حياة العديد من الأبطال العظماء، سواء المنسى ومن يشبهه من رجال القوات المسلحة المصرية، فمن خلال أحداث المسلسل يتعرف الجمهور على سر عظمة هؤلاء الأبطال ممن يحاربون الإرهاب.

وأضاف أنه فخور بالمشاركة فى مسلسل «الاختيار»، وعن علاقته بالسيناريست باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى، أكد «حافظ» أنه يرى باهر دويدار من أفضل الكتاب الموجودين على الساحة الفنية وكذلك المخرج بيتر ميمى، وأضاف «حافظ» أن مسلسل «الاختيار» هو العمل الثانى الذى يجمعه بهما، موضحاً أنه هذا العام عرض عليه المشاركة فى ثلاثة مسلسلات ولكنه قرر العمل فى مسلسل «الاختيار» فكان من الصعب أن يعتذر عنه نظراً لأهمية التجربة وتميزها، مؤكداً أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

وأكد إسلام حافظ أن الفنان أمير كرارة هو بمثابة أخ كبير له على المستوى الشخصى، ودوماً ما يأخذ رأيه فى الكثير من أمور حياته، وعبر عن سعادته لتقديم أمير كرارة ذلك المسلسل قائلاً «هو من وجهة نظرى الفنان الوحيد الذى يستطيع تجسيد شخصية البطل أحمد المنسى».

تامر كروان: استعنت بأوركسترا غربية أثناء تنفيذ الموسيقى

وقام بتأليف موسيقى المسلسل الموسيقار تامر كروان، الذى أكد لـ«الوطن» أن المسلسل تدور أحداثه حول واحد من أبطال القوات المسلحة المصرية، وتعتبر شخصية «المنسى» هى شخصية أسطورية نظراً للإنجازات التى حققها خلال عمله فى سيناء ومكافحة الإرهاب، ومع تلك العوامل كان لا بد للموسيقى أن تعبر تفاصيلها عن شخصية وحياة «المنسى»، كما يطرح المسلسل فكرة «الاختيار» الواضحة بين الشهيد المنسى والإرهابى عشماوى، وكيف لهذا الإرهابى أن خان وطنه وسلم نفسه للإرهابيين، وفى المقابل اختيار الشهيد المنسى أن يكون مع وطنه ويدافع عنه، لذلك جاءت الموسيقى لتوضح حالة التضاد بينهما، فتوجد موسيقى خاصة للبطل المنسى وأخرى للإرهابى عشماوى.

وعن تنفيذ الموسيقى أوضح «كروان» أنه تمت الاستعانة بأوركسترا غربية كاملة، نظراً لأن هذا النوع من الأعمال الدرامية يتطلب موسيقى ملحمية تستطيع أن تترجم المشاعر بشكل قوى، لذلك لم يتم استخدام الآلات الموسيقية التقليدية.

معتز هشام: أجسد دور "عشماوي" في مرحلة الطفولة.. وأظهر ضمن أحداث الـ"فلاش باك"

ويجسد الفنان معتز هشام، دور «هشام عشماوى» فى مرحلة الطفولة ضمن أحداث المسلسل، الذى من المقرر أن تدور أحداثه كـ«فلاش باك»، وعن دوره أكد أنه قام بمذاكرة الدور بالبحث عن شخصية هشام عشماوى على الإنترنت ومعرفة الملامح الأساسية لها، وأشار خلال حديثه لـ«الوطن»، أن شخصية هشام العشماوى فى الصغر كانت كأى طفل ولم يكن الشر يكمن بداخلها، وقال إن مشاهده تجمعه بفنانين غير معروفين، لأنه يمثل فى الفترة التى تسبق ظهور الأبطال، أما عن دوره فقد أكد أنه صور عدداً من المشاهد المنفردة التى تظهر على صورة الـ«فلاش باك» طوال حلقات المسلسل، كما أنه قام بالتصوير لمدة 3 أيام كاملة فى منطقة بولاق الدكرور، وعن تعاونه مع بيتر ميمى مخرج العمل قال «لم أر أو أتحدث مع بيتر ميمى بل تعاملت مع المخرج المنفذ للعمل هو الذى كان مسئولاً عنى».

واستطرد «اجتمعت مع أحمد العوضى الذى يجسد دور هشام العشماوى وتحدثت معه عن بعض اللزمات فى الحركات واللغة التى نركز عليها فى باقى الحركات لكى يوجد تشابه بين الشخصيتين عندما يكبر وعندما كان صغيراً»، وقال معتز إنه انتهى منذ فترة كبيرة من أحداث المسلسل وينتظر فى الوقت الحالى وقت العرض ليتفرغ للمشاهدة على المسلسل مع أسرته وأصدقائه.

وكان الفنان آسر ياسين قد أكد فى أحد لقاءاته التليفزيونية، أن مشاركته فى مسلسل «الاختيار» كضيف شرف تعتبر واجباً وطنياً وفنياً، مضيفاً أن المسلسل تخليد لهؤلاء الأبطال الذين ماتوا من أجلنا، وأن مشاركته تعتبر أقل واجب يستطيع تقديمه لهم.

وأكد «آسر» أنه يتمنى منذ فترة أن يقدم أعمالاً فنية كثيرة عن هؤلاء الأبطال وشجاعتهم.

أحمد حمدى: حرصت أثناء المونتاج على توضيح الفارق بين شخصية البطل والإرهابى

بينما أكد المونتير أحمد حمدى أهمية مسلسل «الاختيار» الذى استمر التحضير له أكثر من شهر قبل بدء التصوير قائلاً «ركزنا فى تفاصيل مشاهد الانفجارات وتحرك الدبابات والهليكوبتر، وساعدنا فى ذلك اختيارات المخرج بيتر ميمى وجلسات العمل التى يعقدها مع أبطال المسلسل ومهندس الديكور والمصورين قبل بدء التصوير حتى يخرج المشهد كما يجب أن يكون، فلا مجال لإعادة أى تفصيلة صغيرة، فكل مشهد محسوب».

وأضاف حمدى لـ«الوطن»: «أثناء مونتاج «الاختيار» حرصت على إبراز الحالة النفسية وتوضيح الفارق بين شخصية الإرهابى وشخصية البطل المناضل خلال تفاصيل الحرب وغيرها، فلحظات الأكشن يجب أن يكون فيها شىء من السرعة لتترجم حالة القوة والعنف، التى نريد إبرازها من خلال المسلسل».

محمود قاسم: عرضه في رمضان يخدم العمل.. والجمهور يحتاج إلى مشاهدة تلك النوعية من الأعمال

وتحدث الناقد محمود قاسم عن فكرة عرض مسلسل «الاختيار» ضمن السباق الرمضانى قائلاً «أعتقد أن ذلك فى صالح العمل، خاصة أن الجمهور عاش بالفعل تفاصيل قصة الشهيد أحمد المنسى وتأثر باستشهاده، فتكون لدى المعظم حبّ الاستطلاع من أجل مشاهدة العمل والحكم على شخصياته، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى مشاهدة تلك النوعية من الأعمال التى غابت عن الساحة الفنية منذ فترة، فمن المهم أن نخلد تلك الأحداث من خلال أعمال يتم التذكير بها كل فترة، وتكون كمرجع أساسى يتم الاستناد له، خاصة إذ كان المؤلف معُتمداً فى السيناريو على الوثائق الحقيقية وقصص المقربين من الشهيد». وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أعتقد أن أمير كرارة سيكون ورقة رابحة من خلال مسلسله الجديد، خاصة أن الثنائى «كرارة» و«بيتر» جمع بينهما أكثر من عمل فنى من قبل، وهذا خلق نوعاً من التفاهم مما يؤثر بشكل إيجابى على المسلسل. وقال الناقد محمود عبدالشكور من المهم إنتاج أعمال وطنية فى تلك الفترة، ولكن يجب على المؤلف أن يراعى المصداقية ونقل الأحداث على حقيقتها دون تحريف للمشاهد، خاصة فى حالة مسلسل «الاختيار» وعرض قضية الشهيد أحمد المنسى، فمعظم الجمهور تابع تلك القضية بشغف شديد، خاصة بعد إعدام «عشماوى» منذ شهر، مضيفاً لـ«الوطن»: من الضرورى تناول تلك الأحداث درامياً، بالإضافة إلى أن الفنان أمير كرارة محترف ويدرس تفاصيل الدور بشكل جيد، ولقد أثبت المؤلف باهر دويدار على مدار السنوات الماضية كفاءته كمؤلف بنجاح «كلبش» بأجزائه الثلاثة، ودراسة بيتر ميمى للتفاصيل دائماً تُخرج العمل فى أفضل صورة ممكنة.