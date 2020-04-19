الديهي: البابا تواضروس وطني من طراز رفيع.. مصريته تفوق مسيحيته

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الأقباط بعيد القيامة المجيد، مُشيدًا بمطالبة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للأقباط بالبقاء في منازلهم والاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة بمنازلهم، قائلًا: "البابا تواضروس الثاني، وطني من طراز فريد، ومصريته تفوق مسيحيته، وولاءه وانتمائه لمصر قبل انتمائه للدين".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن تواضروس قال في تصريح سابق: "أن يكون لدينا وطن بدون كنائس، أفضل من وجود كنائس بلا وطن"، مؤكدًا أن الله حبانا بأشخاص محبين ومخلصين للبلد، ويخافوا عليها، معقبًا: "إن شاء الله بلدنا منصورة في كافة التحديات التي نجابهها حاليًا".

وترأس أمس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الأولى، منذ جلوسه على الكرسي البابوي، قداس عيد القيامة المجيد، في كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من الأساقفة دون حضور شعبي، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.