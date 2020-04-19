الديهي مشيدا بجهود مدبولي: مكوك لا يهدأ.. والسيسي قدوة له

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة معدلات التنفيذ، حيث وصف مدبولي بمكوك لا يهدأ ويتفوق على نفسه، موضحا أن رئيس الوزراء يأخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذج له كونه لا يهدأ أبدا.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مؤسسة الرئاسة تقدم نموذج غير مسبوق في إدارة الدولة، معلقا: "نبني دولة مصرية للأجيال القادمة، جوهر الصقلي بني القاهرة في عهد المعز لدين الله الفاطمي، واليوم نبني العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار الإعلامي، إلى أن القاهرة تم بناءها على يد القائد العسكري جوهر الصقلي، والأن جاء قائد عسكري جديد اسمه عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرار بإقامة عاصمة جديدة متكاملة ذكية تعتمد على أخر ما وصل إليه بناء العواصم.