رئيس وزراء كندا: بيانات تفشي كورونا في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، إن عدد الأشخاص المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في كندا يتجه في الاتجاه الصحيح، لكن إجراءات التباعد الجسدي الصارم يجب أن تبقى مطبقة في الوقت الحالي، وأكد ترودو، في تصريح، ضرورة الحذر الشديد والعودة التدريجية لمنع عودة تفشي الوباء.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 33 ألفا و922 حالة

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وكالة الصحة العامة، اليوم، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا بسبب "كوفيد-19" في كندا ارتفع بنسبة أقل بقليل من 12% إلى ألف و506 في يوم واحد، وارتفع الرقم لأولئك الذين تم تشخيصهم بالوباء إلى 33 ألفا و922 حالة، وكانت الأرقام ذات الصلة أمس السبت بلغت ألفا و346 حالة وفاة و32 ألفا و412 حالة مؤكدة.

وأمرت السلطات في جميع أنحاء كندا بإغلاق الشركات غير الضرورية، وحثت الناس على البقاء في منازلهم، وردا على ذلك، كشفت أوتاوا النقاب عن أكثر من 200 مليار دولار كندي في برامج للمساعدة في تخفيف الألم الاقتصادي.

ودعمت أحزاب سياسية أخرى بشكل عام نهج الحكومة الليبرالية، لكن التوترات تتصاعد بسبب التعليق المؤقت للبرلمان المتفق عليه الشهر الماضي، ويضغط المحافظون المعارضون، الذين يريدون المزيد من الرقابة على الإنفاق الطارئ، لعقد جلسات منتظمة.