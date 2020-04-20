حسني حافظ: جهود جبارة للحكومة في ملف المصريين بالخارج

أشاد النائب الوفدي حسني حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بمحافظة الإسكندرية، بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح نجاحا عظيما في إدارة الأزمة وتوجيهاته لوزيرة الهجرة بإعادة المصريين العالقين في الخارج بمختلف دول العالم قرار حكيم.

ووجه "حافظ" الشكر للرئيس والحكومة لجهودهم في التواصل مع المصريين فى الخارج لبحث أوضاعهم وتوجيه القنصليات والسفارات المصرية في الخارج لتسهيل عودتهم إلى حضن الوطن.

وشدد "حافظ" على المصريين بضرورة تنفيذ القرارات الحكومية للخروج من الأزمة الحالية، خاصة وأن عدم الالتزام يتسبب في خسائر فادحة على المستويين البشري والاقتصادي