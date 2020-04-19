نائب يحيي الرئيس لجهوده في إنقاذ المصريين العالقين في الخارج من كورونا

وجّه محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفاته الواضحة والحاسمة للحكومة، بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف دول العالم.

وأشاد زين الدين، في بيان عنه، بأداء حكومة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وبجهود السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بصفة خاصة، في تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال التواصل مع المصريين العالقين وبحث أوضاعهم، في ظل الظروف التي تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال كيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول قائد عالمي يعطي أكبر اهتمام لهذا الملف لإنقاذ المصريين بالخارج وعودتهم لأرض الوطن، مع اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مشيدا بحرص المصريين بالخارج على الالتزام بالحجر الصحي.

ووجّه تحية من القلب للسفيرة نبيلة مكرم لتواصلها المستمر ليلا ونهارا مع المصريين بمختلف دول العالم، وتحقيقها لنجاحات كبيرة في الملف الذي جدد الثقة في قلوب وعقول المصريين بالخارج، إضافة إلى أنّ مصر قيادة وحكومة بعثت برسالة للعالم، بأنّ الدولة المصرية لن تنسى أبناءها سواء في الداخل أو الخارج.