الأمم المتحدة تحذر: "كورونا" يهدد 3.3 مليون بالموت في أفريقيا

انتهى تقرير دولى إلى إطلاق تحذير مرعب مفاده أن فيروس كورونا المستجد قد يؤدى إلى وفاة 3.3 مليون شخص فى قارة أفريقيا حال انتشر فى دول القارة وتحولت إلى مركز للوباء.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، ونقلته قناة «العربية» أمس، فإن دول أفريقيا لم تتخذ حتى الآن تدابير وإجراءات صارمة بما فيه الكفاية للحد من انتشار الفيروس، ما يهدد بانتشار واسع النطاق للعدوى فى القارة التى يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليار نسمة. ويلفت التقرير إلى أن هناك الكثير من القلق حيال قدرة النظام الصحى فى العديد من دول أفريقيا على التعامل مع الفيروس.

وعالمياً، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا، أمس، إلى أكثر من 160 ألفاً حول العالم، فيما تعادلت كل من تركيا وإيران فى عدد الإصابات تقريباً، وهما أكبر بؤرتين للفيروس فى منطقة الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن نحو ثلثى الوفيات سجلت فى القارة الأوروبية بحسب تعداد تجهزه ويستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.

وأوضحت أن 160502 شخص فى العالم توفوا من أصل 2.331.338 أصيبوا، ومن بين هؤلاء 101398 شخصاً توفوا فى القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشى الوباء بنحو 1.151.820 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات 39090، وخرجت مسيرات ضمت مئات الأمريكيين فى «تكساس» و«نيوهامبشاير» و«كاليفورنيا» و«أوهايو» للتظاهر ضد إجراءات الحجر الصحى فى البلاد، ودعماً لمساعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاتجاه نحو إنهاء الإغلاق الاقتصادى.

وفى منطقة الشرق الأوسط، ارتفع العدد الإجمالى للإصابات فى إيران إلى أكثر من 82 ألفاً، وهو رقم يعادل تقريباً عدد المصابين فى تركيا.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية فى إيران 5118.