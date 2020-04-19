استقرار أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 18 يسجل 633 جنيها

استقرت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث ثبت سعر المعدن الأصفر مقارنة بنهاية تعاملات السبت، وسجل عيار 18 مبلغ 633 جنيهًا، منذ مساء أمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأحد، والتي شهدت استقرار ليثبت سعر المعدن الأصفر كما هو بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية اليوم بمحلات الصاغة والأسواق المحلية والعالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 839 و845 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 734 و738 جنيه، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 629 و633 جنيه، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 5 آلاف و 904 جنيهات.