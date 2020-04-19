الصحة البولندية: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 9287 حالة

قالت وزارة الصحة البولندية، اليوم، إنه تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ بذلك مجمل الإصابات 9 آلاف و287حالة، وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان: "إن عشرة أشخاص توفوا اليوم ليبلغ عدد المتوفين بالفيروس المستجد 360 شخصا".

وأضافت الوزارة البولندية، أنه تم فحص 204 ألفا و246 شخصا للكشف عن الوباء.

وأغلقت الحكومة البولندية المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا، كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.