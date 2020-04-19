ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في نيويورك إلى 13689 حالة

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 507 حالات وفاة، اليوم، جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 13 ألفا و689 حالة.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندريو كوومو - في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبرج" الأمريكية - "إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء فيروس كورونا اليوم سجل انخفاضا، مما يشير إلى تحسن الوضع في نيويورك".

حاكم الولاية الأمريكية: الوباء بدأ مرحلة التراجع

وأشار كوومو، إلى أن الوباء بدأ مرحلة التراجع في الولاية"، مضيفا: "لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار نزولي لمنحنى فيروس كورونا في الولاية، ويعتمد استمرار الهبوط على ما نقوم به".

جدير بالذكر، أن ولاية نيويورك الأمريكية تعد أكبر بؤرة لوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.