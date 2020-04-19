الوزراء: نتابع العملية الإنتاجية حتى لا نبدأ من المربع صفر بعد كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جولات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المواقع الإنشائية تعني الاطمئنان على سلامة كل العاملين واتباع الإجراءات الاحترازية من قبل الشركات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "العربية الحدث"، إنه تم تخصيص 1000 سيارة إسعاف متنقلة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المواقع الإنشائية لتقديم الخدمات الطبية للعمالة.

وتابع: "نحرص على استمرار الإنتاج حتى لا ينتهي الوباء ونبدأ اقتصاديا من المربع صفر".

واستطرد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن شركة جنرال موتورز قدمت نموذجا يحتذى به في اتباع الإجراءات الاحترازية للعاملين بها.