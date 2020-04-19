تعافي 10 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى العزل ودار الضيافة بأسوان

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، خروج 10 حالات متعافية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منهم 6 حالات من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة العزل الصحي، و4 حالات من دار الضيافة بصحاري، اليوم، وذلك بعد تماثلهم للشفاء التام وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية والتحليل المرة الثانية سلبية أيضاً، ولليوم الثالث على التوالي تخرج أعداد تزيد على الـ 10، حيث خرج حتى الآن 34 حالة في 3 أيام فقط بعد تعافيهم تماماً.

وتابع أبو المجد، أسماء الـ10 متعافين من كورونا 6 من مستشفى أسوان التخصصي هي: "سهير.ي.ع، محمود.ح.إ، عاطف.ع.ش، سليمان. ح.س، عبدالحليم.ح.س، جميعهم مقيمون بأسوان، خالد.ع.ح، مقيم بالأقصر، أما المتعافين الـ6 بدار الضيافة بصحاري التابعة لجامعة أسوان، هم: "أحمد.ع.، جلال.س.ح، إيمان .م. ع، مقيمين بأسوان، وحنان. ع. مقيمة بأسيوط".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.