"الوزراء" يزيل اللغط المثار حول تحويل "العيني الفرنساوي" لمستشفى عزل

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اللغط المثار حول إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي من أجل علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكر أن الموضوع أثار شائعات بلا داعٍ، موضحًا أن الحكومة أعلنت منذ البداية أنه قد يتم الاضطرار لاستخدام المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي كي تساعد مع المستشفيات الحكومية للتصدي لتلك الجائحة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن هناك 113 مستشفى جامعيا في مصر، ووقع الاختيار على مستشفى قصر العيني الفرنساوي من قبل اللجنة القومية لفيروس كورونا لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة وبناء على ذلك قمنا بفحص المرضى قبل مغادرتهم وإخلائهم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لم تثبت وجود حالة إيجابية بين المرضى وتم توزيعهم على مستشفيات جامعية أخرى ومن ثم تم إخلاؤه ليكون أحد مستشفيات العزل التي تنضم تحت راية وزارة الصحة، مؤكدًا أن قرار الإخلاء متخذ قبل ثلاثة أسابيع وليس له علاقة بأي إصابات.

وتابع: "مستشفى بحجم قصر العيني الفرنساوي جائز جداً يشهد بعض الإصابات لكن القرار مسبق، خاصة ونحن في فترة تشهد زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا".