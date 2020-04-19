الوزراء: وجودك على الشاطئ غدا يعرضك للحبس وغرامة 4 آلاف جنيه

حذر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المواطنين من التجمع غدًا احتفالا بشم النسيم.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن الأتوبيسات العامة والخاصة ممنوعة من السير على الطرق غدًا، لافتًا إلى أن سير الأتوبيسات يوقعها في مسائلة وحبس وغرامة تصل لـ4000 جنيه.

وأكد سعد أن غدًا سيسمح للسيارات الملاكي بالسير في الشوارع، مشيرًا إلى أنه من غير المسموح التواجد على الشواطئ وبالحدائق العامة.

وأوضح سعد، أن مجرد التواجد على الشواطئ يعتبر مخالفة ويعرض صاحبها للحبس والغرامة 4000 جنيه.