فيتنام تحتج على إعلان بكين تأسيس وحدتين في جزر ببحر الصين الجنوبي

احتجت فيتنام، اليوم، على إعلان الصين عن تأسيس وحدتين إداريتين في جزر ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بين الطرفين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووصفت الخارجية الفيتنامية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، الخطوة الصينية الأخيرة بأنها انتهاك خطير لسيادة فيتنام، مطالبة الصين باحترام سيادتها والتخلي عن قراراتها الخاطئة.

جاء ذلك تعليقا على إعلان السلطات الصينية، السبت الماضي، تأسيس منطقتين إداريتين في جزر باراسيل وجزر سبراتلي، الخاضعة لسيطرة مدينة سانشا.

وشنت الولايات المتحدة، هجوما جديدا على الحكومة الصينية، متهمة إياها بممارسة "سلوك بلطجي" في بحر الصين الجنوبي، وسط تزايد الخلافات بين البلدين، بسبب قضايا عدة خاصة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "الولايات المتحدة مقلقة من التقارير حول التصرفات الاستفزازية المتكررة من قبل الصين والهادفة إلى استكشاف حقول النقط والغاز في جرف دول أخرى تعلن حقوقها عليها".

وأضافت الوزارة الأمريكية: "في هذا السياق يجب على الصين وقف سلوكها البلطجي والامتناع في المشاركة في مثل هذه الاستفزازات والأنشطة المزعزعة للاستقرار".

كانت عدة مصادر إقليمية، قالت في وقت سابق، إن سفينة استطلاع تابعة للحكومة الصينية راقبت أعمال استكشاف منفذة من قبل سفينة تشغلها شركة "بيتروناس" النفطية الماليزية الحكومية في مياه بحر الصين الجنوبي.