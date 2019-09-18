قالت الصين، اليوم، إن عملياتها في المياه الخاضعة لولايتها في بحر الصين الجنوبي مشروعة ومعقولة، وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان فيتنام معارضتها الشديدة لما وصفتها بـ "الانتهاكات الخطيرة المستمرة" من جانب أسطول التحقيق الصيني "الجيولوجيا البحرية 8" للحقوق السيادية الفيتنامية وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح شوانج، أن "الصين تمتلك السيادة على جزر نانشا ولها الحقوق السيادية والولاية على المياه بالقرب من شاطئ وانآن في جزر نانشا، ولديها أسس تاريخية وقانونية كافية تثبت ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة العمل مع فيتنام لمعالجة القضايا المعنية بشكل صحيح من خلال المشاورات الودية.