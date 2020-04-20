بعد إغلاقها في شم النسيم.. رجائي يكشف تفاصيل فيلم حديقة حيوان الجيزة

تغلق حديقة حيوان الجيزة أبوابها أمام الزائرين في شم النسيم للمرة الأولى منذ عام 1891، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى لا تكون مصدرا للعدوى، حيث إن الحدائق العامة ومنها حدائق الحيوان، مغلقة منذ 17 مارس الماضي.

ويقول الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن إجراءات التعقيم والتطهير في حديقة حيوان الجيزة بدأت منذ فترة ومستمرة، وبالنسبة ليوم غد الموافق لعيد شم النسيم لن يتم فتح أبواب الحديقة للجمهور، مشيرا إلى أنه نظرا لأن وسائل المواصلات متوقفة غدا، فالعمال متواجدون منذ اليوم لتقديم وجبات الطعام للحيوانات المتواجدة بالحديقة ورعايتها والحفاظ على نظافتها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أنفسهم.

وأضاف رجائي لـ"الوطن": "حديقة حيوان الجيزة تم تطهيرها بالكامل وبصفة مستمرة وسنستكمل عقب شم النسيم عملية التطهير، ونظرا لأن غدا لن يكون هناك زوار للحديقة فإن وزير الزراعة اقترح إنتاج فيلم وثائقي عن حديقة حيوان الجيزة ليتم عرضه على المشاهدين".

واختتم حديثه: "بالفعل أنتجنا الفيلم التسجيلي وقمنا بتصويره وتنفيذه في 48 ساعة وصورنا فيه جميع أركان الحديقة والحيوانات المهمة ويعتبر هذا الفيلم الرائع بانوراما للمصريين كأنهم في حديقة الحيوان، وحاولنا من الفيلم توصيل خدمة للمواطن عبر التلفاز، حيث إن وزارة الثقافة على سبيل المثال تقوم بحفلات وتعرض عبر التلفاز أو الإنترنت، وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها حديقة حيوان الجيزة منذ 129 عاما في شم النسيم ولكن أغلقت مرة واحدة في فترات ليس لها علاقة بالأعياد عام 2006 بسبب إنفلونزا الخنازير".