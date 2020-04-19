رئيس الوزراء الفرنسي: المعركة ضد كورونا لا تزال مستمرة

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم، ان بلاده تكسب نقاطا ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن المعركة ضد الوباء لا تزال مستمرة و لم تنتهي بعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضاف فيليب، في مؤتمر صحافي عقده في عاصمة بلاده "باريس" لكشف تفاصيل إجراءات رفع الحجر الصحي الشامل في البلاد في 11 مايو المقبل، أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقل بعد أن تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي.

"فيليب": الحياة بعد رفع الحجر الصحي لن تكون هي نفسها قبل الأزمة

واشار المسؤول الفرنسي، إلى ان بلاده لم تخرج من الأزمة الصحية بعد، موضحا أن الحياة بعد رفع الحجر الصحي في البلاد، لن تكون هي نفسها قبل الأزمة الصحية التي ضربت فرنسا و العالم.

ودعا فيليب، مواطني بلاده الى الاستعداد للقبول بنظام عودة تدريجي و جزئي للحياة الطبيعية.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، في وقت سابق، اليوم، عن تسجيل 395 حالة وفاة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألف و 718حالة.

وقال مدير الهيئة جيروم سالومون إن عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة انخفض لليوم 11 على التوالي إلى 5 آلاف و744، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة"فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.