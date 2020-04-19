ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في تونس إلى 879

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

ولم تعلن الوزارة، تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقررت تونس في وقت سابق، التمديد في الحجر الصحي الشامل في البلاد للحد من تواصل انتشار كورونا المستجد.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده مجلس الأمن القومي الرئاسي أمس الأول الجمعة، بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بحث تطورات الأوضاع الصحية في البلاد والإجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان، إن الاجتماع نظر كذلك في إمكانية مراجعة توقيت منع التجول بالنسبة في شهر رمضان، إضافة إلى الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية.

وأوصى المجلس، بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم، داعياً إلى ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.