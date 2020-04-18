تمديد الحجر الصحي الشامل في تونس

قررت تونس التمديد في الحجر الصحي الشامل في البلاد للحد من تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء القرار عقب اجتماع عقده مجلس الأمن القومي الرئاسي أمس بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بحث تطورات الأوضاع الصحية في البلاد والإجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن الاجتماع نظر كذلك في إمكانية مراجعة توقيت منع التجول بالنسبة في شهر رمضان، إضافة إلى الإجراءات التي يتوجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية.

وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم، داعياً إلى ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلاً بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.