السنغال: تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 17 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذكرت مصادر إعلامية محلية، نقلا عن بيان للوزارة اليوم، أنه وبعد فحص 313 شخصًا، تبين إصابة 17 حالة بالوباء.

وأشارت الوزارة السنغالية، إلى أنه شُفي تسعة مصابين ليصل مجموع المتعافين إلى 220 شخصًا من أصل 367 مصابًا منذ 2 مارس الماضي تاريخ أول إصابة بالوباء في السنغال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف صار، قال أمس السبت، إن بلاده سجلت 7 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا، في حديث بثته الإذاعة السنغالية مساء أمس الجمعة، أنه جرى تسجيل 7 إصابات جديدة، ووفاة واحدة، وأن الحالة الصحية لمرضى المستشفيات مستقرة، وأنه جرى تسجيل 342 إصابة منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ أول ظهور للوباء في السنغال.

وأكد "صار" شفاء 198 مريضا، بينما توفيت 3 حالات؛ فيما يخضع الباقي للعلاج في المرافق الصحية السنغالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، مدد في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار الوباء.