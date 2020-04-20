بعد التبرع بـ78 مليون جنيه.. أبو العينين: "مش هبخل على بلدي بحاجة"

كشف محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، تفاصيل إسهامات مجموعة كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، التي بلغت 78 مليون جنيه.

وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هذا المبلغ مش النهاية، واحنا مكملين، ومصر لما تنادينا هنلبي النداء.. فكل ما نتبرع به من خير البلد دي".

وواصل: "ربنا يحمي مصر والأمور تعود لطبيعتها ونشوف بلدنا في أحسن حال، ولن نبخل على مصر بكل ما نملكه وسأبذل كل ما بوسعي لدعم الدولة".

وفي رسالته لرجال الأعمال، قال: "كثيرون من رجال الأعمال قاموا بدور مجتمعي هام خلال الفترة الأخيرة، وعليهم أن يستكملوا هذا الدور.. واحنا مش هنفرط في عمالنا".

كما أشاد بإجراءات الحكومة، قائلًا إنها مدروسة وحكيمة وجاءت بدراسات علمية ساهمت في التحرك بإيجابية في كافة القطاعات.