  كندا تسجل 1430 إصابة جديدة بكورونا.. و113 حالة وفاة

سجلت كندا 113 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و583 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 34 ألفا و813 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل ألف و430 حالة اليوم.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في وقت سابق، اليوم، إن عدد الأشخاص المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في كندا يتجه في الاتجاه الصحيح، لكن إجراءات التباعد الجسدي الصارم يجب أن تبقى مطبقة في الوقت الحالي، وأكد ترودو، في تصريح، ضرورة الحذر الشديد والعودة التدريجية لمنع عودة تفشي الوباء.

ولايزال الحزب الليبرالي الحاكم، برئاسة ترودو، على خلاف بشأن الوصول لاتفاق بشأن تحديد جلسة لمجلس العموم، والمقرر عقدها غدا الاثنين، وقال ترودو: "إن الطرفين قريبان من اتفاق، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى صباح اليوم".

من جانبه، قال زعيم المحافظين أندرو شير: "إنه يريد جلسات أكثر مما اقترحها الليبراليون لمحاسبة الحكومة على ردها على أزمة فيروس كورونا".