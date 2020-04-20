هاني شاكر عن أغنية "الجيش الأبيض": جاءت لرد الجميل

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أغنيته الجديدة المهداة لأطباء مصر باسم "الجيش الأبيض"، بأنها جاءت لرد الجميل لأطباء مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على "العربية الحدث": "أنا إحساسي يمثل إحساس كل جماهير مصر تجاه أبناء جيش مصر الأبيض ووقفته المشرفة والعظيمة منذ بداية أزمة كورونا بالإضافة لدور الشرطة والجيش الذي دفعني لعمل هذه الأغنية".

وتابع: "هذه الاغنية تمثل باقة ورد واعتراف بجميلهم في ظل الأزمة الراهنة، وهاتفت صديقي أمير طعيمة ورحب جدا بالفكرة وفورا أرسل لي الكلمات واتصلت بالمحلن خالد جنيدي لاتمام الأغنية".

واستطرد: "أزمة كورنا أثبتت إن الجيش الأبيض لا يقل في أهميته لمصر عن القوات المسلحة والشرطة"، مشيرا إلى أن التنمر على الأقطم الطبية جهل بالقواعد والأصول والعلم".