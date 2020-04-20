رئيس لجنة كورونا: يجب فرض العزل المجتمعي على بعض الفئات في مصر

علق الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أرقام إصابات ووفيات الفيروس اليومية في مصر.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الأرقام توضح أن مصر تسير في المتلازمة الطبيعية لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن أكبر نسبة وفيات لدينا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح حسني أن أعداد المصابين مرتبطة بالالتزام المجتمعي وإجراءات الوقاية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تفرض الحظر الكامل، مطالبًا بفرض العزل المجتمعي على مجموعة من الناس مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: "لازم ناخد بالنا منهم".

وأكد حسني أن الوفيات في مصر نتيجة فيروس كورونا تعاني من أمراض مزمنة وتفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وشدد حسني على أننا في مصر لم نصل للمرحلة الثالثة وأن الوصول لهذه المرحلة يكون عند تضاعف الإصابة بشكل يومي، مؤكدًا أننا في مصر نسير في نفس أرقام الإصابات سواء زادت أو نقصت، مطالبًا المواطنين الالتزام بالتعليمات الإجرائية والحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع.