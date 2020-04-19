مسلم: لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي لما استطعنا التصدي لـ"كورونا"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي والنهوض بالاقتصاد بعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في نجاح مصر في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنه لولا وجود مرونة وانتعاش في الموازنة المصرية بعد تخفيف الدعم عن أسعار المحروقات البترولية لما توفر أموالا تستطيع بها الدولة إجلاء رعاياها من ووهان الصينية عقب تفشي الفيروس.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما وفرت الدولة أموالا لدعم القطاع الصحي والمستشفيات في الأزمة الراهنة، ولولا تطوير بنية التعليم في الفترة الماضية لوقف قطاع التعليم في الوقت الحالي مُكبل، "كنا هنقعد نضرب أخماس في أسداس، ولفشلنا في عملية التعليم عن بعض".

طارق شوقي وخالد عبد الغفار "بيصعبوا عليا".. وكان أسهل لهما إلغاء الامتحانات لكنهما اختارا الخيار الصعب

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بدأ تطوير منظومة التعليم والتعليم عن بعد وما زال يُكمله، "بيصعب عليا هو الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، كان أسهل حاجة عندهم هو غلق المدارس والجامعات ويقولوا للناس انتم إجازة لحد ما الجائحة ما تخلص ووقتها كانوا سيكتسبون شعبية جارفة، ولكنهم اختاروا الطريق الصعب وقرر أن يقوم الطلاب بعمل أبحاث ومشروعات بحثية وإجراء امتحانات إلكترونية".