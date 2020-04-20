الحكومة السودانية تعلن تطبيق قرارت وإجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أعلن وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، صدور قرارت وإجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم، خصوصا عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال صالح، في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها من اليوم وستطبق بصرامة أكثر تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب السيارات الخاصة، وسحب الرخصة والسيارة، وفتح بلاغات في مواجهة السائق.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات داخل الخرطوم تهدف للمساهمة في تقليل حركة المواطنين بين الأحياء والمدن، وتقليل التجمعات والاحتكاك تفاديا لتعرض الناس للإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار صالح إلى أن فترة السماح المقصود بها الحركة داخل الأحياء لشراء الاحتياجات الضرورية وليس التحرك بين مدن الولاية، مضيفا: "خيار الحظر ليس خيارنا لكننا اضطررنا لذلك، وأخذنا العبر من تجارب الدول الأخرى".

وناشد المسؤول السوداني، الجميع بمتابعة الأخبار العالمية لمعرفة مستويات انتشار المرض في العالم، لافتا إلى أن نسبة إصابة المرض في أفريقيا أقل، لكن التقارير الدولية تشير إلى ارتفاعه خلال المرحلة المقبلة نتيجة لضعف النظام الصحي في أفريقيا، وأن السودان ليس بمعزل عن هذا ونظامه الصحي ضعيف وغير قادر على الصمود أمام إصابات جديدة.

واكد أن الإجراءات التي اتخذت هي محاولة لإغلاق البلاد لعدم دخول مصابين أكثر، وعدم حدوث انتشار مجتمعي كبير، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ استعرض عددا من التقارير بشأن الأوضاع في البلاد المتعلقة بتطبيق الحظر الشامل وغرفة ولاية الخرطوم.

وتابع بأن التقرير الخاص حول الأوضاع الصحية لم يناقش، نتيجة لبعض المشكلات الفنية.

الحكومة السودانية تتعهد بمعالجة القصور في توفير السلع خلال الحظر الشامل

وفي سياق متصل، قال وزير الثقافة والإعلام، إن الحكومة ستعمل على معالجة القصور بشأن توفير الخبز والغاز والوقود خلال فترة الحظر الشامل، الذي بدأ أمس لمدة 21 يومًا، في إطار خطط مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعزا صالح، عدم توفر الخبز بالكميات الكافية للمواطنين إلى عدم توفر الدقيق نتيجة لتوقف بعض المطاحن، لافتًا إلى أن تلك المشكلة ستحل يوم الاثنين.

وأكد المسؤول السوداني، أن قرارات صارمة ستصدر اعتبارًا من الغد بشأن ازدحام السيارات أمام محطات الوقود، موضحًا أنه سيجرى تزويد السيارات التي تحمل أذونات أثناء فترة الحظر بالوقود من المحطات المخصصة لذلك، ولن يسمح للسيارات الخاصة والأجرة بالتزود بالوقود، بهدف تقليل الحركة خلال ساعات فك الحظر.

ونوه الوزير السوداني بالاستجابة الكبيرة من المساجد في عدم إقامة الصلاة والاكتفاء فقط برفع الآذان، مشددًا على أن هذا الأمر واجب ديني وصحي على الجميع الالتزام به، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.