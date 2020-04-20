عودة حركة قطارات السكة الحديد لطبيعتها في السادسة صباح غد الثلاثاء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة القطارات بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى، في السادسة صباح غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد تعليقها لمدة 24 ساعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتوقف حركة المواصلات العامة ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق تزامنا مع احتفالات أعياد شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن حركة القطارات ستعمل من السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء طبقا لساعات حظر التجوال في البلاد.

وأكدت الهيئة، على كل العاملين في تشغيل القطارات أن يستمروا في عملهم اليوم الإثنين وفقًا للمواعيد المقررة للحضور والانصراف مع استمرار تشغيل القطارات العاملة فى نقل السلع التموينية والاستراتيجية.

ووجهت الهيئة، في منشور لها، سائقى القطارات والكمسارية ونظّار المحطات ومراقبى الحركة والأبراج وفنى الصيانة بكل أنواعها، بأن تستمر أعمال الصيانة فى الورش بشكل طبيعى دون أن تتأثر بقرار إيقاف حركة القطارات.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن جميع مشروعات تحديث البنية التحتية تتم بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على تنفيذها، موضحاً أن الجرارات الجديدة والتى تم توريدها إلى الهيئة في الفترة الأخيرة وعددها 30 جرارا أمريكيا جديدا ساعدت على تحديث أسطول الجر، كما سيتم توريد ما يقرب من 80 جرارا جديداً على دفعات بواقع 10 جرارات شهرياً، ليصل الإجمالي إلى 110 جرارات جديدا.

وأشار رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه تم إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل ما يقرب من 90 عربة قطار مطورة ومميزة من إجمالي 200 عربة، موضحاً أن الهيئة تسعى بكل الطرق إلى تنفيذ جميع مشروعات التطوير والتحديث من تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أنه سيتم توريد 30 عربة قطار جديدة للركاب يونيو المقبل.