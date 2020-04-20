مؤلف منتج "يوم وليلة" يكشف حقيقة إساءة الفيلم للممرضات

قال يحيى فكري، مؤلف ومنتج فيلم "يوم وليلة"، إنه يحاول منع سرقة فيلم "يوم وليلة"، منذ أن عُرض قبل أشهر، ومن ثم فإنه لم يعرض للمرة الأولى على منصة "يوتيوب"، مثلما أُشيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه جرى رفعه أكثر من مرة على منصة يوتيوب، لكنه كان دائمًا ما يبلغ عنه، لتقوم إدارة يوتيوب بحذفه: "دي حاجة مش بإدينا، ده نوع من القرصنة".

ولفت "فكرى"، إلى أن الفيلم تناول الإيجابيات والسلبيات، ولا يوجد من بين شخصيات فيلم "يوم وليلة"، من لها دلالة ولا رمز لمهنة معينة، وتابع: "مهنة التمريض شريفة ومحترمة وفوق رأسنا من فوق، وشخصية الممرضة به ست مكافحة فعلاً كونها مطلقة وحيدة ولديها أبناء واسرة تعولها".