صندوق تحيا مصر يوزع 185 طن مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر أطلقنا مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة"، والهدف منها تدعيم ومعاونة وزارة الصحة وإدارة الخدمات الطبية في تدعيم القطاع الطبي لمواجهة الفيروس، ولدعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أننا اليوم كنا ننفذ أحد أنظمة شق دعم العمالة غير المنتظمة بتوفير 3 قوافل قوامها 185 طنا من المواد الغذائية واللحوم والخضراوات لتدعيم أسر العمالة غير المنتظمة في دمياط، الفيوم، وسوهاج.

وتابع، أن القوافل انطلقت بمشاركة وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن ومحافظ القليوبية، واللواء محمد أمين نصر أمين الصندوق، والفنانة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي وعدد كبير جداً من المتطوعين وخالد عبدالله رئيس مؤسسة خالد عبدالله للأعمال الخيرية التي تشارك معنا بقوة، مؤكداً أننا يزيد دورنا يوماً بعد يوم وأنهم مظلة للعمل المجتمعي ويتجمع معنا كل القطاعات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية سواء أفراد أو شركات، بنوك، مؤسسات، ومنظمات مجتمع مدني لأعانة الحكومة، والإعلام لتغطية الأحداث ويظهر معدن المصريين في الأزمات.