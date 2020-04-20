  موسكو تسجل 28 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالي إلى 204

سجلت العاصمة الروسية "موسكو"، أمس الأحد، 28 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينهم ثلاثة لديهم أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في المدينة إلى 204 حالات وفاة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا المستجد في موسكو، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه توفي 28 مريضا تم تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19" في موسكو، ومن بين حالات الوفاة أشخاص تتراوح أعمارهم من 44 إلى 98 سنة.

ومن بين حالات الوفاة مرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وضغط الدم".

وفي تركيا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد في البلاد إلى 86 ألف و 306حالات.

ووفقا لقناة "سكاي نيوز"، أصبحت تركيا بؤرة لتفشي الوباء في الشرق الأوسط، بعد تجاوزها إيران، لتسجل أكبر عدد من الإصابات عالميا خارج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما تجاوزت تركيا عدد الإصابات المسجلة في الصين، بؤرة تفشي الفيروس الأولى، والتي سجلت 82 ألف و 735حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأحد، تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 2017 حالة.