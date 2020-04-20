"دينية النواب" تؤيد الأوقاف: لا صلاة بالمساجد في رمضان

أعلن النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، دعمه لقرارات وزارة الأوقاف بأنه لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات، ولا للتراويح لحين زوال علة كورونا.

وقال حمروش، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أحيي وزير الأوقاف على هذا القرار، لأننا في ظروف استثنائية، لا تحتمل إصدار تصريحات غير مدروسة ولا مسؤولة.

وأضاف: "فتح المساجد سيكون مع زوال علة كورونا، ووزارة الصحة وهم أهل الذكر في هذا الشأن، هم من سيعلنون متى تفتح المساجد؟، حينما يعلنون زوال العلة وتؤكد وزارة الصحة أنه لا خطورة من التجمعات وأنه لا عودة لكورونا، حينها ستقوم وزارة الأوقاف باتخاذ القرار المناسب في ذلك وفقا للمصلحة العام والحفاظ على صحة المواطنين".

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، وقد جُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.