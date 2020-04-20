حمدي: الحصول على دواء إيبولا بعد الإصابة بكورونا بـ24 ساعة يقلل خطورته

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن زيادة الإصابات والوفيات قد تستمر لأشهر، على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الحصول على دواء الإيبولا بعد 24 ساعة من المرض قد يؤدي إلى تقليل خطورته.

وأضاف: "والعالم يجب أن يلتزم بنسبة 80% بقرارات الحظر من أجل التقليل من انتشار المرض، والكثير من الدول لم تلتزم وتأخرت في فرض الإجراءات لهذا زاد معدل انتشار المرض".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "لدينا عدد ضخم من الحالات في العناية المركزة من مصابي فيروس كورونا المصابين بالسكر، وأصبت بصدمة كبيرة جدًا، وتصورناه أقل شراسة، ويحتوي على الكثير من مسببات الالتهاب في الجسم".

وأردف أن قدرة كرات الدم الحمراء على نقل الأكسجين تكون ضعيفة بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، وزيادة في مؤشرات التجلط، ما يؤدي إلى انخفاض الضغط بشدة.

وحول ظهور أعراض المرض، قال: "ضيق التنفس يبدأ منذ اليوم التاسع لتعرض الجسم للفيروس، والأعراض نفسها تبدأ في الهور من اليوم الرابع أو الخامس".

وتابع أن من الممكن أن تجري تقوية الجهاز المناعي ببعض أنواع الفيتامينات والمعادن، وكلها مثبتة علميا مثل فيتامين سي وبعض مضادات الأكسدة وفيتامين B1 والزنك ولكن بنسب ضئيلة.

وأتم: "مفيش دواء بيشفي من كورونا، ولكن إذا أخذ دواء إيبولا في أول 24 ساعة قد يقلل من خطورة المرض".