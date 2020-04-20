مستشار المفتي: صلاة التراويح خلف إمام التليفزيون غير جائزة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية تحافظ على نفس الإنسان سواء مصلي أو غيره، وحينما منعنا الصلاة جماعة كنا نريد أن نبعد عن الشر وأسباب الشر الوباء وأسباب البلاء، "الإنسان المصلي قد لا يدرك مصلحته وتأخذه العاطفة أن هذا به ديانة ويلجأ للتوكل على الله ونقول لهم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن فتح المساجد أمام الأئمة لإقامة صلاة التراويح بدون مصلين يحتاج لبحث ودراسة من المتخصصين، بشرط أن نضع أمام أعيننا أن الفتوى تتغير من مكان لمكان، وما يصلح أن يكون في بلد قد لا يصلح في بلد آخر لتفشي الأمية فيها، ويجب أن ننظر للمجتمع ككل وليس القاهرة فقط، وفي بعض الأماكن قد يقتحم المصلين المساجد على الأئمة للصلاة، ويجب مراعاة أوضاع المجتمع".

وتابع عاشور أن نقل صلاة التراويح عبر التليفزيون وصلاة المواطنين خلفهم لا يجوز عند الأئمة الأربعة، لأن شرط صلاة الجماعة هو اتصال الصفوف ويكون هناك اتصال لمتابعة الإمام في حركاته، مشيرا إلى أن الساخرين من منع الصلاة خطأ ويجب أن نعلمهم ونثقفهم ونعلمهم احترام أحكام الشريعة في كل ديانة ونحذرهم: "إياكم من السخرية بأحكام الله وشرائعة، ولا تفعل هذا بقصد أو غير قصد".