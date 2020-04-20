محافظ القليوبية محذرا المواطنين: الخروج في شم النسيم يعرضك للعقوبة

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالأمس، جولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر للاطمئنان على تطبيق حظر التجوال، وخلال الجولة تفقد شوارع مدينة شبين القناطر، حيث تابع أعمال رفع القمامة يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وغريب أحمد عارف رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأثناء جولته تلاحظ عدد من مركبات التوك توك وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع وعلى الفور تم حجز التكاتك بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

وشدد المحافظ خلال جولته، على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال في قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير، مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبمناسبة شم النسيم ناشد المحافظ جميع مواطني القليوبية عدم التواجد أو التجول سواء بصورة فردية أو جماعية على طول مسار كورنيش النيل والحدائق العامة أو المتنزهات أو المراسي أو المراكب النيلية بكل صورها منعا لانتشار الفيروس، وذلك حرصا من الدولة على سلامة وصحة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.