مستشار الإفتاء: استخدام المطهرات والكحول لا يُفطر طالما لم يدخل الجوف

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن استخدام المطهرات والكريمات في نهار شهر رمضان لا يُفطر، موضحا: "لا شيء يُفطر إلا إذا دخل الجوف، لو أي حاجة خارجية ظاهرية من كحول ومطهرات، طالما لم يدخل الجوف لا يُفطر".

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السفر يجيز للإنسان أن يفطر، بشرط تجاوز مسافة السفر 83.5 كيلو من محل الإقامة، سواء كان مسافرا بالطائرة أو بالسيارة أو بالتوكتوك "العلة في الإفطار هو السفر وليس المشقة في السفر، ولا يجب الإفطار وإن وجد في نفسه قوة للصيام يصوم ولو هتصوم أفضل".

وتابع عاشور أن معجون الأسنان والفرشة في الصيام جائز استخدامه طالما لم يدخل الجوف، ويفضل استخدامه قبل الفجر.