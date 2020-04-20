ممرضة تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا ونقل العدوى لطفلتها

قالت آية سعيد الممرضة بمستشفى الصدر بدكرنس، التي أصيبت بفيروس كورونا ونقلت العدوى إلى ابنتها البالغة 4 سنوات ونصف، إن العدوى انتقلت إليها من أحد المرضى المصابين بالمرض، حيث تعاملت معه ولم تكن تعلم أنه مصاب، كما تعاملت مع زوجته التي تعتبر ممرضة زميلة لها في نفس المستشفى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "اكتشفنا إن في 4 ممرضات أصيبوا بالمرض، والوزارة عملت لنا مسحات، واتصبنا بالمرض أنا و12 من زملائي".

وتابعت أن المستشفى حصل على مسحة من طفلتها بعد طلب منها، وكانت النتيجة إيجابية، وبعدها جرى نقلها إلى نفس الغرفة في مستشفى العزل التي تقوم بها، مردفةً: "هنخرج من المستشفى، بعد الحصول على آخر مسحة".