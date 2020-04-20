ممرضة أصيبت بـ كورونا: "واحد قالي لي منكم لله قفلتوا المحلات"

قالت آية سعيد ممرضة بمستشفى الصدر بدكرنس، التي أصيبت بفيروس كورونا ونقلت العدوى إلى ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، إن بعض الأشخاص وضعوا بياناتها وبيانات الممرضات المصابات من المستشفى التي تعمل بها على الإنترنت، موضحةً أنها ستخرج اليوم، الاثنين، من المستشفى بعدما شفيت من المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى: "بقى فيه ناس كتير أوي تكلمنا، واحد يقولنا منكم لله قفلتوا المحلات، وواحد يقول مش عارفين نمشي في البلد، انتو نشرتوا البلاء في البلد، انتو سبب العدوى، في ناس كتير أوي غبية، لكن كان في ناس دعمتنا وشجعتنا".

وتابعت، أنا نادمة بتصوير فيديو للرد على الهجوم التي تعرضت له: "دي ناس جاهلة ومعندهاش علم والمفروض منردش عليهم".

وحول ابنتها، قالت آية، إن الجميع في المستشفى متعلق بها: "كل ما حد يقرب منها تقوله لو سمحت ابعد أنا عندي كورونا، وهي متفهمة الموضوع بس بتتكلم بضحك وهزار".

ووجهت الممرضة، رسالة إلى المواطنين، قالت لهم فيها: "بلاش التنمر، انتو بتتنمروا علينا وفي الآخر بنعالجكم وبنداويكم".