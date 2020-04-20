محافظ كفر الشيخ: سنمنع أي تجمع في شم النسيم.. وأغلقنا مصيف بلطيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مشاهد توديع الأطباء والممرضين الذاهبين إلى مستشفى الحجر الصحي بالمحافظة، تُعد من المشاهد الوطنية.

وتابع: "مجموعة من الأبطال تؤدي أعمالها على أكمل وجه ولم تبخل بأي شيء كونهم ينظرون إلى أنهم يؤدون واجبا وطنيا".

وأضاف "فكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوعى الصحى لدى المواطنين ارتفع، ولذلك نجد التزاما بالإجراءات الوقاية والاحترازية، إلى جانب تضافر كل الأجهزة بالدولة والمجتمع الوطنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع: "المواطن أصبح مدركا لأهمية المسافة الصحية بينه وبين المواطن الآخر خلال التنقل".

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات لمنع أى تجمع ينتج حال خروج المواطنين غداً يوم شم النسيم، وتابع: "أغلقنا مصيف بلطيم اعتباراً من اليوم إلى كل المسطحات الخضراء ولن يكون بها أي مظاهر للتجمع كما قمنا بري مجموعة من الحدائق حتى لو حد فكر لن يجد فرصة له.. ورى الحدائق تم بالمياه العكرة المخصصة لرى الحدائق وليست المخصصة لمياه الشرب".

وشدد "نور الدين"، على أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تجمع على الشواطئ أو الكورنيش"، موضحا أن الإجرءات المتبعة تهدف إلى حماية المواطن وأسرته ووطنه.