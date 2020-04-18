محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات من المهد بميت علوان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي بالدولة والتعدي الجَأرّ على الرُقعة الزراعية، موجها بمجابهة جميع التعديات والتصدي لها بكل قوة، وتحويل جميع المخالفين إلى النيابة وتطبيق القانون العسكري على جميع المتعديين.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات من المهد بمنطقة زراعة ميت علوان على مساحة 500 متر مربع، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بكفرالشيخ، حيث جرى إزالة التعدي بالكامل، وتسليم الأرض إلى جهة الولاية.

ومن جانبه وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جميع نواب رئيس المدينة لشؤون القرى، ورؤساء قرى مركز كفرالشيخ، بأخذ الحيطة واليقظة التامة في هذه الظروف، والمرور الدائم على مدار اليوم، لضبط أية تعديات بنطاق قرى مركز كفرالشيخ، وإزالة تلك التعديات على الفور.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، والعميد محمود الكموني مأمور قسم أول كفرالشيخ، ورضا رجب نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وياسر جمعة مدير قسم الإزالات بالوحدة، ومندوبي حماية الأراضي.