محمود مسلم: "ساويرس" يتمتع بالكثير من الليبرالية وفيه "جدعنة الصعايدة"

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه يعتبره رمزا من الرموز.

وقال إنه يحرص على قراءة مقالاته يوميًا: "هو راجل فعلا مظلوم شوية لكن يكفي إن إحنا في معارك كثيرة ونجد مكرم محمد أحمد في خلفك وظهرك عن أي حد تاني".

وعن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه تعامل مع ساويرس عندما كان رئيسًا لتحرير "المصري اليوم"، واكتشف أنه رجل يتمتع بالكثير من الليبرالية، "فيه جدعنة الصعيدي بس عنيد، نفس عند الصعايدة".