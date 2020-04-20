وكيل "النواب" يكشف الإجراءات الاحترازية لجلسات البرلمان المقبلة

كشف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من أجل عقد جلسات البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه سيتم تجهيز قاعة مجلس الشورى من أجل عقد جلسة اللجنة العامة، لافتًا إلى أن الجلسة العامة ستقام بقاعة مجلس النواب على أن يتم وضع مسافة متر بين كل نائب والآخر.

وأشار وهدان إلى أنه تم شراء 6 وحدات تعقيم ذاتي من وزارة الإنتاج الحربي ووضعها على أبواب البرلمان الـ6 من أجل تعقيم النواب والموظفين، لافتًا إلى إعفاء الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور واقتصار العمل على 25% من طاقة العاملين في المجلس.

وأوضح وهدان أنه سيتم تعقيم كل نائب أثناء دخوله البرلمان ومنحه كمامة ليرتديها طوال الجلسة وأن كل نائب سيجلس بشكل مخالف للنائب الذي يجلس أمامه، لافتًا إلى وضع علامات على المقاعد لتحديد أماكن جلوس النواب، مؤكدًا أنه سيتم قياس حرارة النواب عند دخولهم، مشددًا على أن الجلسات من أجل إقرار بعض القوانين المهمة.