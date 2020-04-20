الأوقاف: من يريد تعجيل فتح المساجد عليه الالتزام بتعليمات وزارة الصحة

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه لم يكن هناك أي تفكير في فتح المساجد في رمضان للأئمة فقط.

وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "نحن أخر دولة التزمت بهذا الأمر وهو غلق وتعليق الصلاة في المساجد، ولا يستطيع أحد أن يزايد على إسلامنا ولا إسلام مصر ولا اسلام وزير الأوقاف ولا اسلام الدولة ولا الحكومة" مضيفًا: "نحن أحرص الناس على فتح المساجد وحريصون أيضًا على صحة الإنسان وإنه مطلب شرعي وضرورة شرعية" محذرًا من إثارة التجمعات للفيروس الغامض".

واستطرد: "من أراد أن يعجل بفتح المساجد فعليه أن يلتزم بتوجيهات وقرارات وتعليمات وزارة الصحة" مؤكدًا أن فتح المساجد يبكون عند انتفاء العلة عن مصر.