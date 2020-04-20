الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس بسبب الرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة العظمى 29 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15

مطروح العظمى 24 والصغرى 15

سوهاج العظمى 32 والصغرى 16

قنا العظمى 32 والصغرى 18

أسوان العظمى 34 والصغرى 19

مكة العظمى 35 والصغرى 22

مسقط العظمى 32 والصغرى 28

صنعاء العظمى 23 والصغرى 12

المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 20

بغداد العظمى 34 والصغرى 20

الجزائر العظمى 17 والصغرى 14