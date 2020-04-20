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عاجل.. كوريا الجنوبية تُسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل عدد الوفيات إلى 236 حالة

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محمود البدوي
07:37 ص | الإثنين 20 أبريل 2020
فيروس كورونا .. صورة ارشيفية

فيروس كورونا .. صورة ارشيفية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و 674 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية ، أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي العاصمة سيئول، واكتشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات، فيما تم تأكيد 3 حالات من الإصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و114 حالة بزيادة 72 حالة من يوم أمس.

وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابا بانخفاض 61 شخصا.