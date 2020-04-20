عاجل.. كوريا الجنوبية تُسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و 674 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية ، أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات في ضواحي العاصمة سيئول، واكتشفت 4 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات، فيما تم تأكيد 3 حالات من الإصابة من التعامل مع المصابين القادمين.

ووصل عدد الوفيات إلى 236 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و114 حالة بزيادة 72 حالة من يوم أمس.

وانخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى ألفين و324 مصابا بانخفاض 61 شخصا.