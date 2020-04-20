مدحت العدل: فيروس كورونا مؤامرة.. والأغاني تزيد المناعة

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن الأغاني تزيد من مناعة الجسم، فالإنسان الذي يفقد الأمل والمكتئب يفقد نصف مناعته، وأن هناك أناسا يقاومون السرطان بالإرادة.

وأضاف العدل، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميات منى عبدالغني، ومفيدة شيحه وسهير جودة، المذاع على فضائية Cbc، أن فيروس كورونا يوجد به نوع من المؤامرة والغرابة لأن كل دول العالم والإمكانيات الطبية المرعبة وأنه لا يعقل حتى لو تركيبة الفيروس موجودة يوجد شيء غير طبيعي واحتمال عند حدوث ذلك يصعب السيطرة لأن بعد انتهاء الفيروس سيتغير العالم واقتصاديات سوف ترتفع وأخرى ستقع.

وتابع أنه يجب تغيير وضع الأولويات فلا يعقل أن يأخذ الطبيب 19 جنيها بدلا، وأن الخطوة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع أجورهم شيء عظيم، ويجب وضع الأطباء والعلماء والتعليم رقم 1، مشيراً إلى أن وجهة نظره في أوبريت "أنت أقوى" أنهم يحثون المواطنين العاديين على البقاء في المنزل لأن من يواجهون الموت يحثونك على البقاء في البيت للحفاظ على صحتك.